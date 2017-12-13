DHA YURT - Bursa'da silahla vurulma anı kameralarda

BURSA\'da gece saatlerinde 2 grup arasında çıkan kavgada, 1 çocuk babası 44 yaşındaki Tankut Alkurt silahla vurularak ağır yaralandı. Çıkan kavga ve Alkurt\'un vurulma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Merkez Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesi Ferah Sokak\'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Tankut Alkurt, 2 arkadaşı ile birlikte evinin önündeydi. Alkurt ve 2 arkadaşı sokağa giren hafif ticari aracı görüp yanına gitti. Bu sırada araçtakiler ile Alkurt ve arkadaşları tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Alkurt silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından Alkurt\'un arkadaşları ve araçtaki kişiler kaçtı. Alkurt, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karnından ağır yaralanan Alkurt\'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Alkurt\'un 1 çocuk babası olduğu ve uzun süredir işsiz olduğu bildirildi.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede olay yerinde boş kovan, döner bıçağı ve alkol şişeleri ele geçirildi. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Alkurt ve 2 arkadaşının sokağa giren hafif ticari araca yaklaştıkları, daha sonra tartışmanın çıktığı ve Alkurt\'un vurulması görüldü.

Yıldırım Araştırma Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alkurt\'un 2 arkadaşı ve araçtaki kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- Polis ekiplerinden görüntüler

- Boş kovan ve döner bıçağından görüntüler

- Güvenlik kamerası ve olay anı

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)