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DHA YURT - Bursa'da sanayi sitesinde yangın ve patlama sesleri korkuttu (2)

YANGIN MESAİ SAATİ DIŞINDA MEYDANA GELDİ Bursa'nın Nilifer ilçesinde bulunan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının mesai saati dışında meydana geldiği öğrenildi

18 Ekim 2018 02:54

YANGIN MESAİ SAATİ DIŞINDA MEYDANA GELDİ

Bursa\'nın Nilifer ilçesinde bulunan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi\'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının mesai saati dışında meydana geldiği öğrenildi. Yaralanan olmayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekibi 20 araç ile müdahale ediyor. Sık sık patlamaların meydana gelmesi nedeniyle itfaiye erleri yangına müdahalede güçlük çekiyor. Alevler tüm fabrikayı sararken, bölgedeki doğalgaz ve elektrik hatları da kesildi. 

TÜM GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO- Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM- Gürkan DURAL- Halil ÖZÇOBAN / BURSA (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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