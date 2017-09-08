DHA YURT - Bursa'da Özel Harekat Polisi ile 30 adrese eş zamanlı operasyon

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranması olan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan kişiler için bu sabah 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısları yakalamak için, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 30 adrese sabah saat 05.,30 \'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçe ekiplerinden toplan 190 popilisn katılımıyla gerçekleşen operasyonda belirlenen ev ve işyerleri arandı. Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalandı.

Emniyet yetkilileri bu operasyonun kentin huzur ve güvenini arttırmak için yapıldığını söylerken, böyle uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Görüntü Dökümü:

-Ekiplerin emniyetten çıkışı

-Özel harekat timlerinin baskın yapılan eve girişi

-Özel harekat timlerinin evde arama yapması

-Yakalanan şahısların emniyete girişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

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