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DHA YURT - Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

BURSA'da 29 yaşındaki Dila Seray Konukluk'un kullandığı otomobil, aniden yola çıktığı ileri sürülen 39 yaşındaki Murat Kaya'ya çarptı

06 Ocak 2018 07:22

BURSA\'da 29 yaşındaki Dila Seray Konukluk\'un kullandığı otomobil, aniden yola çıktığı ileri sürülen 39 yaşındaki Murat Kaya\'ya çarptı. Kazada Murat Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Dila Seray Konukluk\'un kullandığı 16 SEU 07 plakalı otomobil, Mudanya istikametine giderken, orta refüjde yürüyen Murat Kaya aniden yola çıktı. Fren yapmasına rağmen duramayan araç Murat Kaya\'ya çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekibi, Kaya\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Kaya\'nın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Dila Seray Konukluk ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntüler
-Savcı ve polis ekiplerinin inceleme yapması
-Murat Kaya\'nın cesedinin Adli Tıp Aracına bindirilişi
-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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