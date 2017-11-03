DHA YURT - Bursa'da otobüs kazası, ölü ve yaralılar var 

BURSA\'da bir yolcu otobüsünün, U dönüşü yapmak isteyen kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Bursa-İstanbul Otoyolu Selçukgazi Tüneli mevkiinde meydana geldi. 58 yaşındaki İsmail Bildi yönetimindeki 10 VZ 026 plakalı yolcu otobüsü, İzmir\'den aldığı yolcularla İstanbul\'a gitmek için yola çıktı. Bursa\'da yolcu indirdikten sonra Bursa-İstanbul otobanına giren Bildi\'nin kullandığı otobüs, Selçukgazi Tüneli\'ni geçtiği sırada, tadilat nedeniyle gidiş-dönüşün tek yönden yapıldığı yolda U dönüşü yapmak isteyen ve sürücüsünün ismin henüz bilinmeyen 03 NE 835 plakalı otomobil parçaları taşıyan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs yan yatarak durabildi. Kazada direksiyon başında sıkışan otobüs şoförü İsmail Bildi hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ile birlikte 17 kişi yaralandı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan sürücü Bildi\'nin cansız bedenini çıkarmak için uzun süre uğraştı.

Yaralılar, Bursa ve Gemlik\'teki çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü şekilde sağlandığı yol, otobüs ve kamyonun kaldırılmasıyla tekrar açılırken, kazanın yaşandığı bölgede ışıklandırmanın olmaması dikkat çekti.

İsmail Bildi\'nin cesedi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

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- Kaza yapan otobüs

- Ekiplerin kurtarma çalışmaları

- Kazazede ile röportaj

- Yaralıların ambulansa alınması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet İNAN BURSA, (DHA)