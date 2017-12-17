DHA YURT - Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü hüngür hüngür ağladı

BURSA\'da, aşırı alkollü minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje daha sonra duvara çarptı. Kazanın ardından polis ve sağlık ekiplerini uğraştıran alkollü sürücü, cep telefonunun çalındığı iddia ederek hüngür hüngür ağladı.



Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesi\'nde gece saatlerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 S 3182 plakalı servis minibüsünü kullanan ve aşırı alkollü olduğu tespit edilen 23 yaşındaki S.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta rejüfe daha sonra karşı şeride geçerek istinat duvarına çarpttı. Hafif yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan indirildi.

144 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerini gören sürücü S.Y., tedavi olmamak için direndi. Ekiplere zorluk çıkartan sürücü alkol metreyi de üflemek istemedi. Aracı kendisinin kullanmadığını ve şoförün kaçtığını söyleyen sürücü daha sonra sürücünün kendisinin olduğunu itiraf etti.

S.Y., cep telefonunun cebinde olmadığını kendisine yardım etmek isteyen kişiler tarafından çalındığını söyleyerek sinir krizi geçirdi. Yere yatan S.Y., hüngür hüngür ağlayarak \'\'Cep telefonumu çaldılar abi\'\' diye bağırdı. S.Y., ekiplerin uzun uğraşı sonucunda tedavi olmak için Bursa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada alkol testi yapılan S.Y.\'nin 144 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan araçtan görüntüler

- Olay yerinden detaylar

- Alkollü sürücünün ekiplere zorluk çıkartması

- Yere yatması ve ağlaması

Haber-kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)