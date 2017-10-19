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DHA YURT - Bursa'da hızlı tren inşaatında iskele çöktü: 1 yaralı

  BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğün kolonlara iskele kurulumu sırasında çökme meydana geldi

19 Ekim 2017 21:08

 
BURSA\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğün kolonlara iskele kurulumu sırasında çökme meydana geldi. Olayda 1 işçi yaralandı.
Olay, bugün saat 17.20 sıralarında, Demirtaş Mahallesi\'nde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren hattı üzerindeki viyadüğü taşıyan kolonlardan birine iskele kurulumu sırasında çökme oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında iskelenin altında kalan bir işçi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Göğsüne demir isabet eden yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Haber-Kamera: BURSA, (DHA) - 

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