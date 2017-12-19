DHA YURT - Bursa'da çamaşır yıkama fabrikasında yangın

BURSA\'nın Nilüfer ilçesi Çalı Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren çamaşır yıkama fabrikasında yangın çıktı. 12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Olay, merkez Nİlüfer ilçesi Çalı Organize Sanayi Bölgesi Gri Cadde\'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oteller ve hastanelerin çamaşırlarını toplu olarak yıkayan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın tamamını sardı. Çevredeki fabrikaların bekçileri durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. 12 itfaiye aracı ve 44 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülebildi. Yangın sebebiyle fabrikadan büyük hasar meydana geldi. 45 kişinin çalıştığı fabrikada, gece saatlerinde mesai olmaması olası bir faciayı önledi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntüler

-Fabrikadan görüntüler

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Genel ve detaylar

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Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)