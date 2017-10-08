DHA YURT - Bursa'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Kadir Kayalı hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir Kayalı(29) idaresindeki 16 LV 231 plakalı motosiklet, Mudanya Yolu Caddesi üzerinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, BursaRay Karaman İstasyonunun duvarına çarparak orada hayatını kaybetti. Bir restoranda paketçilik yaptığı öğrenilen Kayalı\'nın cesedi, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cesetten görüntüler

- Motosikletten ve kaza yerinden görüntüler

- Polis ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)