T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Bursa'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Kadir Kayalı hayatını kaybetti

08 Ekim 2017 09:08

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Kadir Kayalı hayatını kaybetti.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir Kayalı(29) idaresindeki 16 LV 231 plakalı motosiklet, Mudanya Yolu Caddesi üzerinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü, BursaRay Karaman İstasyonunun duvarına çarparak orada hayatını kaybetti. Bir restoranda paketçilik yaptığı öğrenilen Kayalı\'nın cesedi,  Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-----------------------------
-Cesetten görüntüler
- Motosikletten ve kaza yerinden görüntüler
- Polis ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA NilüferKadir KayalıKazaNilüferKaraman Mahallesi Mudanya Yolu CaddesiAlınanKadir Kayalı29LVMudanya Yolu CaddesiBursaRay KaramanBirKayalıCumhuriyet SavcısınınBursa Adli Tıp KurumuKazaylaDÖKÜMÜ  Cesetten

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24