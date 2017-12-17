DHA YURT - BUDO'DAN HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ GELDİ

Bursa Deniz Otobüsleri\'nin (BUDO) seferlerinde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yaşandı. İptal edilen seferler BUDO\'nun internet sitesinden duyuruldu. Bugün yapılması planlanan ancak iptal edilen seferler ve saatleri şunlar:

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Haber: BURSA / DHA