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DHA YURT - BUDO'DAN HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ GELDİ

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yaşandı

17 Aralık 2017 10:50

Bursa Deniz Otobüsleri\'nin (BUDO) seferlerinde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yaşandı. İptal edilen seferler BUDO\'nun internet sitesinden duyuruldu. Bugün yapılması planlanan ancak iptal edilen seferler ve saatleri şunlar:

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

Haber: BURSA  / DHA

 

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