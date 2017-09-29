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DHA YURT - BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

29 Eylül 2017 10:12

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO\'da iptal edilen seferler:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO\'da iptal edilen seferler:

07.45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

Haber: BURSA,(DHA)

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