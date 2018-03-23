DHA YURT - Bucak'ta binler, Afrin şehidini uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan\'ın (22) cenazesi, Burdur\'un Bucak ilçesinde toprağa verildi. Şehidi, binlerce kişi uğurladı.

Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan 3 askerden Sözleşmeli Er Muhittin Çalışkan için memleketi Burdur\'a bağlı Bucak ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya ve Burdur milletvekilleri, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, belediye başkanları, kamu kurumları yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Melike ve lise öğrencisi kardeşleri Rumeysa ile Baha Çalışkan, törende gözyaşı döktü. Ağabeyinin askeri üniformasını giyen Baha Çalışkan\'ı, Bakan Çavuşoğlu teselli etmeye çalıştı.

BÜYÜK KALABALIK UĞURLADI

Hacı Ömerağa Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidi uğurlamaya, nüfusu 50 bine yakın olan ilçede 7\'den 70\'e neredeyse herkes katıldı. Törende, şehidin birlikte görev yaptığı asker arkadaşları da bir an tabutun başından ayrılmadı. Namazın ardından cenaze aracına yerleştirilen şehide, mezarlığa kadar çok sayıda vatandaş eşlik etti. Şehit Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan\'ın cenazesi, Hacısarılar Şehitliği\'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Not: Burdur klasörüne Drone görüntüsü atılacak

Şehidin tabutu tören alanına getirilmesi

Yakınlarının tabuta sarılıp ağlamaları

Asker arkadaşlarının tabut önünde görüntüsü

Dışişleri bakanı ve protokol üyelerinin görüntüsü

Cenaze namazının kılınması

Tabutun askerler omuzunda cenaze aracına taşınması

Cenaze aracının şehitliğe gidişi

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Halim AKCA-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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