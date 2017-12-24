DHA YURT - Bu bandoya girmek için kız olmak lazım 

BURSA Anadolu Kız Lisesi Bandosu, yarım asırlık tarihi ve 104 kişilik ekibiyle Türkiye\'nin ilk ve tek kız bando takımı olma özelliğini sürdürüyor.

Bursa\'da, eğitimdeki başarısı ile dikkat çeken Anadolu Kız Lisesi\'nin, Müzik Öğretmeni Ali Yavuz tarafından 1960 yılında kurulan Türkiye\'nin ilk ve tek kız bando takımı, 104 kişilik ekibiyle dinleyen ve izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor. Bursa\'nın yanı sıra bir çok ilde düzenlenen törenlere özel olarak davet edilen Kız Lisesi Bando Takımı\'nın en büyük özlemi yurt dışında yapılacak etkinliklere katılmak. Haftanın ders günlerinde öğle arası ve ders sonunda prova yapan bando takımının repertuarında yabancı parça da bulunuyor. Öğrencilerinin, aralarında \'Bursa\'nın ufak tefek taşları\', \'Kızılcıklar oldu mu\', \'Üsküdara gider iken\', \'Memleketim\', \'Harmandalı\' ile \'Espana Cani\' ve \'Kustino Oro\' gibi yabancı parçaları da seslendirdiğini söyleyen Müzik Öğretmeni Aygül Çakır, \"Bando takımımızda, alto saksafon, tenor saksafon, trompet, trombon, klarnet, trampet, davul, kornet ve zil gibi çalgılar bulunuyor. Bazı öğrencilerimiz bundandan birkaçını rahatlıkla çalabiliyor. Bozulan çalgıların tamirlerini ben yapıyorum. Sorun büyükse dışarıda onarımını sağlıyoruz\" dedi.

Müzik Öğretmeni Aygül Çakır, bando takımında bulunan öğrencilerin ceketlerinin okul idaresi tarafından, pantolonları ve babetlerinin ise öğrenciler tarafından alındığını sözlerine ekledi.

Bando takımında bulunan 12. sınıf öğrencisi Esra Albayrak bando takımına katılarak övgüzvenini yenileyip sosyal hayata katılım sağladığını, sorumluluk sahibi olduğunu söylerken, Elif Doğru ise böyle bir toplulukta yer almalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

Takımın hazırlanması

Bando takımının çalışmaları

Öğretmen Aygül Çakır ile röportaj

Esra Albayrak ile röportaj

Elif Doğru ile röportaj

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)-

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