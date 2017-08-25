DHA YURT - Bozdağ: CHP işler kötüye gittiğinde zil takıp oynayacak hale geliyor

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bugün Berlin, Washington, Paris, Londra, ne kadar güvenliyse, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Yozgat ta o kadar güvenli bir ülkedir, o kadar güvenli şehirlerdir. CHP işler kötüye gittiği zaman adeta zil takıp oynayacak hale geliyor. Hükümet ne zaman dara girse, Türkiye ne zaman sıkıntıya girse, ülkemizde vatandaşımızı sıkıntıya sokan bir hadise olsa, nasıl keyif aldıklarını görüyorsunuz. Bu büyük bir alçaklıktır. Bu ülkeye, bu millete, bu devlete ihanettir, kabul edilemez bir şeydir. \" dedi.

\'KAYBETTİRMEK İÇİN HERKES SEFERBER OLMUŞ\'

Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Saraykent İlçesi\'nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Saraykent Belediye Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Bozdağ, herkesin 2019 hesabı yaptığını söyledi. Bozdağ, \"Milletimiz, kendisi gibi olanlara, iktidarına, sandıkta verdiği reyine ve yaptığı duasına yeni dualar katarak sahip çıktı. Bütün tuzaklar, bugüne kadar olduğu gibi, inşallah bundan sonra da ne tür tuzaklar olursa olsun bozulacaktır, bozulmaya mahkumdur. Herkes hesap yapıyor. 2019’un hesabını yapıyorlar. Dikkat ediyorsanız şimdiden cumhurbaşkanımızı 2019’da kaybettirmek istiyorlar. Milletimizi ve devletimizi kaybettirmek, Ak Parti\'yi kaybettirmek için Avrupa’nın bütün ülkeleri seferber olmuş. Başka ülkeler de seferber olmuş. Uluslararası örgütler seferber oldu. PKK, FETÖ, DEAŞ seferber olmuş, yetmiyormuş gibi Türkiye’nin içerisinde legal siyaset yapan partiler ve başka medya organları, başkaca guruplar seferber olmuş. Dikkat edin başka ülkeler var, örgütler var, terör örgütleri var, başka organlar var hepsi bir araya gelmiş acaba Türkiye’nin cumhurbaşkanını bulunduğu yerden nasıl aşağı indiririz kavgasını, mücadelesini veriyorlar. Buradan söylüyorum; indiremeyeceksiniz, gücünüz yetmeyecek. Çünkü bu hareket ve bu hareketin lideri bir mühendislik sonucu ortaya çıkmış siyasi aktör ve lider değildir. Gazetelerin manşetleriyle millete pazarlanmış birisi hiç değildir\" diye konuştu.

\'CHP İŞLER KÖTÜYE GİTTİĞİNDE SEVİNİYOR\'

Bozdağ konuşmasının devamında, \"CHP işler kötüye gittiği zaman adeta zil takıp oynayacak hale geliyor. Hükümet ne zaman dara girse, Türkiye ne zaman sıkıntıya girse, ülkemizde vatandaşımızı sıkıntıya sokan bir hadise olsa, nasıl keyif aldıklarını görüyorsunuz. Bunu çok net anlıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi?. Bir ülkede siyaset yapanlar, kendi ülkesi sıkıntıya girdiğinde, iktidara halk kötü gözle baksın diye, ülkesi sıkıntıya girsin diye uğraş verir mi?, vermez. Ama bunlar veriyor. Yahu bu iktidardan kurtulalım da ekonomimiz batsın yok olsun diye sevinir mi bir ülkenin has, samimi insanı. Herhangi bir siyasi lider bunu istemez. Ama bu ülkede maalesef plan, program, proje ortaya koyamayanlar ,Türkiye’nin felakete sürüklemesinden, kriz ve kaos ortamına sürüklenmesinden kendilerine ikbal arayışı, ikbal devşirmesi içerisindeler. Bu büyük bir alçaklıktır. Bu ülkeye, bu millete, bu devlete ihanettir, kabul edilemez bir şeydir. Kendi ülkesine insanlar gelmesin diye bas bas bağıran bir ana muhalefet lideri olabilir mi?\" diye sordu.

\'TÜRKİYE\'DE GÜVENLİK YOKTU, ANKARA\'DAN İSTANBUL\'A NASIL YÜRÜDÜNÜZ?\'

Bozdağ, Kılıçdaroğlu\'nun Alman Focus Dergisi\'ne, \'Türkiye güvenli bir ülke değildir\" diye açıklama yaptığını da hatırlattığı konumasında, \"Bunu söyleyen beyefendiler Ankara’dan İstanbul’a 25 gün yürüdüler. Madem Türkiye’de güvenlik yoktu da 25 gün Ankara’dan İstanbul’a nasıl yürüdünüz. Sizin can emniyetiniz, mal emniyetiniz nasıl sağlandı. Hiç birinizin burnu kanamadan o kadar yolu nasıl yürüdünüz sormazlar mı size. Saraykent’te güvenlik var mı, Yozgat’ta var mı, Ankara’da var mı, İstanbul’da var mı, Diyarbakır’da, Edirne’de Kars’ta var mı, var. Bugün Berlin, Washington, Paris, Londra, ne kadar güvenliyse, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Yozgat da o kadar güvenli bir ülkedir, o kadar güvenli şehirlerdir. Ama maalesef iktidar mücadelesini kendi ülkesini karalayarak yapmayı şiar edinenler ülkesini karalamaktan medet umar hale gelmişlerdir. Bunlara cevabın en güzelini hep beraber 2019’da vereceğiz\" dedi.

Bekir Bozdağ, Cuma namazından sonra bir özel okulun açılışına katılmak üzere Yozgat\'ın Sorgun ilçesine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bozdağ’ın gelişi

-Belediye ziyareti

-Halkı selamlaması

-Tören

-Bozdağ’ın konuşması

-Acılış kurdelası kesimi

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU-Halit YILMAZ/SARAYKENT(Yozgat), (DHA)-

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