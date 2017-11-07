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DHA YURT - Boyacı, bina iskelesinde asılı kaldı

ANTALYA'da, 13 katlı binada dış cephe boyası yapan 38 yaşındaki Cahit Dereli ile Ali Çelik, iskele asansörünün bozulmasıyla ölümle burun buruna geldi

07 Kasım 2017 16:16

ANTALYA\'da, 13 katlı binada dış cephe boyası yapan 38 yaşındaki Cahit Dereli ile Ali Çelik, iskele asansörünün bozulmasıyla ölümle burun buruna geldi. İskeleye tutunan işçilerden Ali Çelik 4\'üncü kat penceresinden içeri girmeyi başarırken Dereli ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren olay, saat 10.00 sıralarında Uncalı Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir sitenin 4\'ncü katında meydana geldi. Cahit Dereli ile Ali Çelik adlı boyacılar, binanın dış cephesini boyamak için kurdukları iskelede sabah saatlerinde çalışmaya başladı. İskele asansörü arızalanınca düşme tehlikesi yaşayan işçilerden Ali Çelik, 4\'üncü kat balkonundan içeri girmeyi başardı. Cahit Dereli ise iskelede askıda kaldı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis çevre güvenliği alırken, askıda kalan Dereli\'ye ulaşan ekipler bulunduğu yerden kurtarıp aşağı indirdi. İki boyacı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İki boyacıdan birinin iskelede askıda kalması
-İtfaiye ekibinin kurtarma yapması
-İşçinin itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilmesi
-Kardeşi ile sarılması
-Ambulansa alınıp götürülmesi
-Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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