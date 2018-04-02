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DHA YURT - Bolu'da Nisan'da kar sürprizi

Bolu'nun yüksek kesimlerine ve Gölcük Tabiat Parkı’nda yoğun şekilde kar yağışı etkili oluyor

02 Nisan 2018 16:43

Bolu\'nun yüksek kesimlerine ve Gölcük Tabiat Parkı’nda yoğun şekilde kar yağışı etkili oluyor.
Bolu\'nun Aladağ Yaylası bölgesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı aralıklarla yoğun şekilde yağmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ormanlık alanlarda açan çiçeklerin üstü karla kaplandı. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı\'nda da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Bolu merkezinde ise aralıklarla sağanak yağmur etkili oluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kar yağışından görüntüler
-Manzaralar
-Gölcük Tabiat Parkı’ndan görüntüler
-Araç geçişleri
-Detaylar

Süre: 02:56 Boyut: 329 MB
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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