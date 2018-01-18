T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Bolu'da eğitime kar tatili

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi

18 Ocak 2018 22:26

Bolu\'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

Bolu\'da yoğun kar yağışı etkili olurken, yarın okullar tatil edildi. Bolu Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır\" denildi.

Haber: BOLU, (DHA) 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BoluEngelliBolu ValiliğiOcak CumaAyrıcaHaber BOLU DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24