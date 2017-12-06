DHA YURT - BOLU DAĞI'NDA TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ (2)

İstanbul-Ankara Otoyolu Kaynaşlı Gişeleri sonrasında yaşanan \'tır makaslaması\' nedeniyle sabah erken saatlerde kısa süreliğine kapanan yol, trafik akışına açıldı. Kısa süreli sıkıntının yaşandığı Bolu Dağı Tüneli girişi, ekiplerin gece boyu devam eden çalışmalarıyla trafik akışına açık tutulmaya devam ediyor.

Bölgede yoğun bir kar yağışı yaşanıyor. Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kısa süreli aksaklık yaşanan TEM Otoyolu Bolu Dağı girişi mevkii akan trafik

- Kar küreme ekiplerinin devam eden çalışması

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

