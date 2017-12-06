DHA YURT - BOLU DAĞI'NDA TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ (1)

İstanbul-Ankara Otoyolu Kaynaşlı Gişeleri sonrasında yaşanan \'tır makaslaması\' nedeniyle sabah erken saatlerde kapanan yol tekrar hızla açıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, aşırı kar yağışının söz konusu olduğu Bolu Dağı Tüneli girişi yakınlarındaki olay kısa süreli yaşandı ve yaklaşık 4-5 dakika içinde yol tekrar trafik akışına açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkii trafik akışı

- Kar küreme ekiplerinin yol kenarı çalışması

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)