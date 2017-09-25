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DHA YURT - Boğazından bıçaklanan adam ağır yaralandı

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan 41 yaşındaki Serah Esen ağır yaralandı

25 Eylül 2017 10:44

İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanan 41 yaşındaki Serah Esen ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1918 Sokak\'taki bir markette meydana geldi. Marketin işletmecisi 44 yaşındaki Burhan Çiftçi, arkadaşı Serah Esen ile bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. İddialara göre, tartışma sonrasında marketten ayrılan Esen geri gelerek market içerisinde belinden çıkardığı tabancasını ateşledi. Çiftçi, bunun üzerine marketten aldığı bıçakla Esen\'i boğazından yaraladı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Esen\'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Esen\'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Market işletmecisi Çiftçi, olayın ardından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Ekiplerden görüntü
- Olay yerindeki kanlardan görüntü
- Vatandaşlardan görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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