DHA YURT - Bodrum'u sarsan kaza; Belediye Başkan Yardımcısı denize uçan otomobilde öldü/EK

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle denize düşerek yaşamını yitiren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ için belediye binası önünde tören düzenlendi. Altındağ\'ın Bodrum Belediyesi binasındaki makam odası çiçeklerle donatıldı, koltuğuna fotoğrafı konuldu. Belediye binası önünde düzenlenen törene; Kaymakam Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, belediye başkan yardımcıları Kemal Orman ve Taner Uslu, meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, yönetim kurulu üyeleri, İzmir Vali yardımcısı olan eski Bodrum Kaymakamı Cumhur Güven Taşbaşı, Altındağ\'ın eşi Nagihan Meryem Altındağ, oğlu Yiğit Altındağ annesi Hatice Altındağ, babası Mustafa Altındağ yakınları ve yaklaşık 3 bin Bodrumlu katıldı.

\"İSMAİL\'İM BELEDİYEYE BÖYLE Mİ GELECEKTİN\"

Altındağ\'ın cenazesinin getirilip, belediye binası önüne konulması sırasında eşi Nagihan Meryem Altındağ\'ın, \"İsmail\'im çalıştığını belediyeye böyle mi gelecektin\" diyerek gözyaşları içerisinde haykırması, yürekleri dağladı. Nagihan Meryem Alıtndağ\'ı, Başkan Kocadon gözyaşları içerisinde sarılarak teselli etmeye çalıştı. Nagihan Meryem Altındağ ise eşinin cenazesi üzerine kapanarak, gözyaşları içerisinde dakikalarca ağladı.

\"İSMAİL KARDEŞİM NESLİ TÜKENMİŞ GÜZEL BİR İNSANDI\"

Gözü yaşlı olan zaman zaman hıçkırıklara boğularak konuşma yapan Kocadon, \"O\'nun yokluğunu doldurmak çok zor. İsmail kardeşimi 55 yılının 45 yılı tanıdım. Çocukluğumuz birlikte geçti. Bodrum\'a birlikte hizmet ettik. İlk defa, bu kadar doğuma ve ölüme inanan bir insan olarak, koydu bana bu ölüm. Ama yapacak bir şey yok. Kardeşim, İsmail\'in ani ölümü tüm Bodrum\'u üzüntüye boğdu. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Koca Allah\'ımızın takdiridir. Sözün üstüne söz söyleme lüksümüz de yoktur. O iyilikleri ile kişiliği, saygınlığı güleryüzü, dürüstlüğü ile gerçekten nesli tükenmiş güzel bir insandı. Kimseye kızmazdı, kendisine kızanlara sitem edenlere \'O da bizim kardeşimiz\' der geçerdi. Nasıl bir güzelliktir bu. İlçemize 15 yıl belediye başkanlığı son 5 yılda başkan yardımcılığı olarak hizmet etti. Ömrünü hizmete adamış dostum, kardeşimdi. Kendisinden ailesinden çok personelini düşünürdü, personelinin maaşı iki gün geç yatsa uyuyamazdı. Bodrum O\'nun gülen yüzünü hizmetlerini asla unutmayacak. Böyle güzel ve değerli bir insanın kaybının büyük acısını ve üzüntüsünü çekiyoruz\" dedi. Altındağ için düzenlenen tören dualarla son buldu. Cenazesi buradan, helallik alınmak üzere Yalıçiftlik Mahallesi\'ndeki evine götürüldü. Altındağ, ikindideAşağı Yalı Camii\'nde kılınacak ikindi namazından sonra toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Altındağ\'ın makam odası

- Cenazenin belediye önüne gelmesi eşinin feryatları, Kocadon\'un eşine sarılması birlikte ağlamaları

- Belediye önünde düzenlenen tören belediye başkanı ve kaymakamın konuşması

- Cenazenin araca konulup götürülmesi

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),(DHA)