DHA YURT - Bodrumlu kayıp işadamı eski ortağı tarafından öldürülmüş/EK

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde geçen 6 Ocak\'ta aniden ortadan kaybolan Gumsal Beach Club\'ın işletmecisi 46 yaşındaki Ali Özdemir\'in, Pedasa Dağı yakınlarındaki ormanlık alanda cesedi bulundu. Özdemir\'in, eski ortağı olan kafeterya işletmecisi 40 yaşındaki M.Ö. (Mustafa Özbelen) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili M.Ö., kayınpederi A.S. (Avni Sobacı) ile karısı T.Ö.\'nün (Tuğba Özbelen) gözaltına alındı.

Bitez Mahallesi\'ndeki Gumsal Beach Club\'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak\'ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Özdemir\'in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak\'ta eski ortağı kafeterya işletmecisi M.Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Bu gelişmenin ardından polis tarafından soruşturma genişletildi.

TESLİM OLDU

Bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Eski ortak M.Ö., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gelerek, Özdemir\'i öldürdüğünü itiraf etti. M.Ö. itirafından sonra olay yerinde, cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Ceset, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Özdemir\'in başından, sırtından ve göğsünden tabancayla vurulduğu, üzerinin ise çam dallarıyla örtüldüğü belirlendi. M.Ö., olayda kullanılan tabancayı Bitez Mahallesi\'nde denize attığını söyledi. Silahın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü sualtı dalış ekibi arama çalışması başlattı.

KAYINPEDER VE KARISI DA GÖZALTINDA

M.Ö.\'nün, olaydan sonra kendisine yardımcı olduğunu iddia ettiği kayınpederi A.S. ile karısı T.Ö. Köyceğiz\'de gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgili 4 kişinin de ifadesine başvuruldu.

AYNI EVDE YAŞIYORLARMIŞ

M.Ö.\'nün ifadesinde, eski ortağı Özdemir ile birlikte aynı evde yaşadıklarını, karısına göz dikebileceğini asla aklından geçirmediğini, iki hafta önce karısı ile aynı yatakta görünce beyninden vurulmuşa döndüğünü, ancak gördüğünü onlara söylemediğini ve gururuna yediremediği için bu suçu işlediğini söylediği öğrenildi. Olaydan bir gün önce akşam evde doğum günü partisi yaptıklarını, ardından cumartesi günü sabahı Özdelmir\'i yürüyüş yapmak için ormana götürdükten sonra öldürdüğünü anlatan M.Ö.\'nün, \"Bir süredir eşim ve A.Ö. hakkında dedikodular duyuyordum, ancak inanmıyordum. Hem eşime güveniyordum, hem de arkadaşıma. Ancak kendilerini bir gün aynı odada görünce şok oldum, artık dayanamaz hale geldim. Kandırılmak beynimi kemiriyordu ve bu suçu işledim. Vicdan azabı çektiğim için de intihar edip, ölmeyi denedim, ancak başaramadım\" dediği öğrenildi. M.Ö., kayınpederi A.S. ve eşi T.Ö.\'nün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Denizde tabanca aranmasından görüntü

- Adliyeden görüntü

- Ölen adamın yakınlarının adliye önünde beklemesinden görüntü

- Güvenlik güçlerinden görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)