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DHA YURT - BODRUM YALIKAVAK'TA MAKİLİK ALANDA YANGIN (2) - YENİDEN

MUĞLA’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde, makilik alanda çıkan yangın yağmurun etkisiyle kendi kendine söndü

30 Eylül 2018 05:08

MUĞLA’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde, makilik alanda çıkan yangın yağmurun etkisiyle kendi kendine söndü.

Yangın, akşam saatlerinde Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi\'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangının 30 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken Bodrum İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri müdahale için hazırlandı ancak bölgenin kayalık olması ve araçların ulaşamayacağı alanda olması nedeniyle yangına müdahale edilemedi. Rüzgarın çok etkili olmaması ve başlayan yağmurla birlikte alevler kendi kendine söndü. İtfaiye ekipleri, yangının tekrar çıkma ihtimaline karşı bölgede bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Alevlerden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/BODRUM, (DHA)
 

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