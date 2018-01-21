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DHA YURT - Bitlis'te operasyondaki askerlerin üzerine çığ düştü: 5 asker şehit, 12 asker yaralı (3)- Yeniden

  BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere karşı operasyonda olan askerlerin üzerine çığ düştü

21 Ocak 2018 20:55

 
BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında PKK\'lı teröristlere karşı operasyonda olan askerlerin üzerine çığ düştü. Olayda 5 asker şehit oldu, 12 asker yaralı kurtarıldı. Bitlis Valiliği, yaralı askerlerin helikopterlerle Bitlis ve Hizan\'daki hastanelere kaldırıldığını, bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.
Bitlis\'in Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret Tepe mevkiinde, bölgeyi PKK\'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu\' kapsamında bugün saat 12.20\'de Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama- tarama faaliyeti esnasında çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda askeri birlik ve arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşmasıyla 12 asker yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, çığ altında kalan askerler Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe\'nin şehit olduğu belirledi. Yaralı kurtarılan 12 asker ise helikopterlerle Bitlis ve Hizan\'daki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Van ve Erzurum\'dan dağcılık konusunda uzman AFAD ekibinin de arama- tarama faaliyetine katılmak üzere bölgeye geldiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bitlis Valiliği, çığ felaketiyle açıklama yayımladı. Açıklama şöyle: \"Bitlis ili Hizan ilçesi İncirli köyü Giriziyaret tepe bölgesinde \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Kavallı Operasyonu\' kapsamında 21 Ocak 2018 Pazar günü saat 12.20 sıralarında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca icra edilen arama- tarama faaliyeti esnasında operasyonda görevli personel üzerine çığ düşmüştür. Çığ düşmesi sonrasında, Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 personel şehit olmuş, 12 personel ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe şehit olmuştur. Jandarma Binbaşı Bülent Cantürk, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Karademir, Uzman Jandarma Çavuş Cihan İnal, Jandarma Uzman Çavuş Ümit Köse, Jandarma Uzman Çavuş Eyyüb Alev, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Yaman, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Dilek, Jandarma Uzman Çavuş Bülent Kılınç, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu, Jandarma Uzman Çavuş Emin Keser, Jandarma Uzman Çavuş Taner Açıker, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Dertli, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı personel helikopter ile Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Haber-Kamera: Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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