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DHA YURT - Bingöl'de 4'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere 5 terörist ele geçirildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda 4'ü ölü, 1'i sağ olmak üzere PKK'lı 5 erkek terörist ele geçirildi

03 Aralık 2017 15:03

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyü yakınlarında düzenlenen operasyonda 4\'ü ölü, 1\'i sağ olmak üzere PKK\'lı 5 erkek terörist ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 uzun namlulu silah ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi.
Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesine bağlı Çatakta köyünde 2 Aralık günü saat 02.00 sıralarında başlatılan operasyonda 1’i sağ 4’ü ölü toplam 5 erkek teröristin ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, teröristlere ait olduğu belirtilen 2 M-16 otomatik tüfek ile 3 Kalaşnikof, 1 dizüstü bilgisayar ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü
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(ARŞİV) 
-Operasyon görüntüleri 

Haber: BİNGÖL, (DHA)- 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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