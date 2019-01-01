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DHA YURT - Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde 4

01 Ocak 2019 08:40

BİNGÖL\'ün Yedisu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre merkez üssü Bingöl\'ün Yedisu ilçesinde bugün saat 05:09\'da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.68 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenilirken, ilk belirlemelerde ölü, yaralı ve hasar tespitine rastlanmadı.
AFAD\'ın ilk yaptığı duyuruda, depremin merkez üssünü Adaklı ilçesi olarak açıklamıştı, ancak daha sonra Yedisu ilçesi olarak revize etti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de, depremin merkez üssünü Şenköy ve Yedisu ilçeleri olarak kaydederken, büyüklüğünü 4.3, derinliğini de 5.0 kilometre olarak tespit etti.
Haber: BİNGÖL,(DHA)

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