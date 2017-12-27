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DHA YURT - Binada yangın paniği: 1 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, binada kat arasında bulunan depoda çıkan yangında alevler çatıya sıçradı

27 Aralık 2017 05:24

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, binada kat arasında bulunan depoda çıkan yangında alevler çatıya sıçradı. Binadakiler korku içerisinde dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, vücudunda hafif yanıklar oluşan 1 kişi ile dumandan etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.
Saat 23.30 sıralarında, Körfez Kuzey Mahallesi Eriş Sokak\'ta 3 katlı 6 daireli binanın kat arasında bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bina boşluğundan yükselerek çatıya sıçradı. Dumanları fark edenler itfaiyeden yardım istedi. Binada yaşayanlar endişe içerisinde dışarı çıkmaya çalıştı. Vücudunda hafif yanıklar oluşan 1 kişi ile dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerine gelen 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu.
Körfez, Derince ve İzmit\'ten gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın elektrik ve doğalgaz bağlantıları kesilirken, yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın doğalgaz tesisatının da alevlerden etkilendiği görüldü. Yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Binadan görüntüler
- Söndürme çalışmaları
- Bina sakinleri ve çevrede toplananlardan görüntü

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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