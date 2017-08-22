DHA YURT - Beyin kanaması sonucu ölen kadın organlarıyla 3 kişiye umut olacak

BURSA\'da, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 75 yaşındaki kadının karaciğer ve böbrekleri 3 kişiye umut oldu.

Bursa\'da 2 hafta önce yüksek tansiyon şikayetiyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada beyin kanaması geçirdiği anlaşılan 75 yaşındaki F.C.\'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine F.C.\'nin ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yapan Organ nakli koodinatörleri, ailenin olumlu yanıt vermesiyle organları çıkarmak için ameliyata girdi. Bağışlanan organlardan karaciğer Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde organ nakli bekleyen bir hastaya giderken böbreklerden birisi özel bir hastanede böbrek nakli bekleyen vatandaşa nakledilecek. Diğer böbrek için ise uygun alıcı aranıyor.

Organ nakli öncesi gazetecilere açıklama yapan Çekirge Devlet Hastanesi yöneticisi Op. Doktor Engin Paralı, \"Hastamız 2 hafta önce hastanemize yattı bu sürede yaptığımız tüm müdahalelere rağmen hastanın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Onun üzerine organ nakli çalışmalarına başladık. Ailesinin engin gönüllülüğü sayesinde organlar bağışlanacak\" şeklinde konuştu.

Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Timur Didinen ise hastanın beyin kanaması sonucu beyin ölümünün gerçekleştiğini aktararak, \"Ardından ailesiyle görüştük. Onlar da diğer aileler gibi organ bağışını kabul ettiler. Hastanın karaciğeri ve iki böbreği alınacak. Bu organlar da yeni sahiplerine takılıp onlar da yeni hayatlarına kavuşacaklar.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Op. Dr. Engin Paralı röp.

-Op. Dr. Timur Didinen röp.

-Organ nakli kutularının hastaneye girişi

-Detaylar

Süre: 2 dakika 28 saniye - Boyut: 150 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)