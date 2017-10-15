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DHA YURT - Beton dökülürken iskele çöktü; 7 işçi yaralandı

ANTALYA'da bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatında beton dökülürken iskelede çökme meydana geldi

15 Ekim 2017 02:06

ANTALYA\'da bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatında beton dökülürken iskelede çökme meydana geldi. Olayda, 7 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 22.40 sıralarında Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatındaki örümcek iskelede beton dökümü sırasında çökme oldu. Olayda 7 işçi hafif yaralandı. İnşaat alanına itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İskelelerin altında işçi bulunabileceği ihtimali üzerine UMKE ve AFAD ekipleri de bir süre arama yaptı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İnşaat alanından görüntü
- Polisten görüntü
- İtfaiye araçları
- Bekleyen insanlar
- Vatandaşlarla röp.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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