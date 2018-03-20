DHA YURT - BESAŞ'ın alkollü içecek satan bayilere ekmek satışı yapmama kararına tepki /EK

TEKEL BAYİİ İŞLETMECİLERİ TEPKİLİ

BURSA Büyükşehir Belediyesi\'nin kuruluşu olan Bursa Ekmek Sanayi ve Anonim Şirketi\'nin (BESAŞ) alkollü içecek satan bayilere ekmek satışı yapmayacağını açıklamasına esnaftan tepki geldi. Tekel Bayii İşletmecisi Mustafa Catal, \"Ben bu tekel bayiyi acarken besasa basvurdum alkol satisi yaptigim icin bana besas ekmek vermedi, alkol urunu sattigim icin ekmek alamaayacagimi soyledi bende bu durum uzerine ozel bir firindan ekmek aliyorum. Bu kararin iptal olmasini istiyorum. Biz burada halka vatandasa hizmet ediyoruz. Insanlar besas ekmegi almaya 2 kilomeyltre uzaklikta baska marketlere gidiyor hem biz magduruz hem vatandaslar magdur, buyuk tepkiliyiz\" dedi

BESAŞ\'TAN AÇIKLAMA: HALKI DİNLEDİK

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ\'ın, alkollü içecek satan tekel bayi ve işyerlerine 31 Mart 2018 tarihinden itibaren ekmek satış yapmayacağının açıklanmsının ardından BESAŞ yönetimi açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi\'nden yapılan yazılı açıklamada, Bursa\'nın en büyük, Türkiye\'nin ise 3. büyük ekmek üretim tesisi olan BESAŞ Halk Ekmek Fabrikası\'nın 35 yılı aşkın süredir, ürünlerini, hijyenik ortamda hazırlayıp en sağlıklı ve kaliteli şekilde tüketiciye ulaştırdığı belirtilip, vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda, 2016 yılından bu yana alkollü içecek satışı yapan marketlerin bayilik taleplerini kabul etmedikler ifade edildi. Bu uygulama ile vatandaşların ekmek almaya gönderdiği çocuklarının marketlerde alkolle tanışmasının önüne de geçmiş olacağınının kaydedildiği açıklamada, bu konuda vatandaşlardan çok olumlu eleştiri aldıkları kaydedildi. Devlet tarafından sağlığa zararlı uygulamalara yönelik yapılan düzenlemeler ve sosyal hassasiyetler dolayısıyla konuya titizlikle yaklaştıkları görüşünün belirtildiği basın açıklamasında, \"BESAŞ, yeni bayilik başvurularında da 2 yıldır uygulanan hassasiyeti, mevcutta alkol satışı yapan bayilerine de ulaştırdı. Bu kapsamda alkol satışı da yaptığı tespit edilen mevcut bayilere tebligat yapıldı ve yeni uygulamaya uyum sağlamaları için süre tanındı. İlgili sürenin sonunda alkol satışına devam eden bayilere ekmek sevkiyatının durdurulacağına yönelik işlemlere başlatıldı\" görüşüne yer verildi.

Görüntü Dökümü:

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-BESAŞ\'tan görüntüler,

-Fabrikadan ve bayiden görüntüler,

-BESAŞ mağduru tekelci ile röportaj,

-Fabrikanın içerisinden ekmek yapımı görüntüleri,

-Genel ve detaylar

150 MB,1 dakika 20 saniye

210 MB, 2 dakika 5 saniye

Haber:BURSA,(DHA)

