DHA YURT - Belediye otobüsündeki Atatürk imzası ve posterine tutanak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZULAŞ şirketine bağlı yolcu otobüsü şoförüne Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının asıldığı için tutanak tutulduğu öne sürüldü. Belediyeden yapılan açıklamada ise tutanağın Atatürk imzasına değil, otobüsün orijinal donanımını bozan çıkartmalar için tutulduğu belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İZULAŞ şirketine bağlı 78 hat numaralı Halkapınar-Yamanlar Seferini yapan yolcu otobüsüne belediye garajında tutanak tutuldu. Yaşar Ural isimli şoföre tutulan tutanakta “Aracın orijinaline uygun olmayan şekilde Atatürk imzası ve posteri, nazar boncuğu gibi çıkartmalar yapıştırılmıştır\" denildi. Ural ise disipline sevk edildi. Tutanağın tutulmasının ardından İZULAŞ’ta şoför ve aynı zamanda işyerinin sendika temsilcisi olan Cem Aydın, Atatürk imzası ve posterinin ona olan sevgilerini belirtmek amacıyla yapıştırıldığını söyledi. Belediyenin diğer ulaşım şirketi ESHOT otobüslerinde belediyenin kendisinin Atatürk posteri yapıştırdığını söyleyen Aydın, “Bu sabah garajda arkadaşımıza tutanak tutulmuş. Tutanakta Atatürk imzası ve posteri ifadesi var. Biz bunu görünce çok üzüldük. Şoför arkadaşlarımız Atatürk’e olan cumhuriyetimizin kurucusuna duydukları sevgiyi dile getirmek için bunları yapıştırıyor. Normalde nazar boncuğu tarzı şeyler yasak. Aracın orijinalliğini bozan çıkartmalar yasak. Ama bu Atatürk’ün imzası. Tutanakta yazılması kabul edilemez bir durum. Biz çıplak kadın resmi gibi şeyler yapıştırmadık. Bu devletin malı, toplu taşıma aracı. Kendi malımız değil sonuçta. Ama diğer ESHOT otobüslerinde Atatürk posterleri var. Bunu yapan belediyenin kendisi. Bizde kendimiz Atatürk sevgimizi belirtmek için yaptık. Atatürk imzasını ben yapıştırdım. Bir yıl önce o otobüste ben çalışıyordum. Araç bir yıldır o halde. Neden şimdi bunu yapıyorlar anlamak mümkün değil. Atatürk’ün bu olayda malzeme olarak kullanılmasını istemiyoruz\" dedi.

\"ATATÜRK FOTOĞRAFI SORUŞTURMA KONUSU OLAMAZ\"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım şirketlerinden İZULAŞ, bir otobüse asılan Atatürk fotoğrafıyla ilgili soruşturma açıldığı yönündeki iddianın doğru olmadığını bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yıllardır sürdürülen bir uygulamaya dikkat çekilerek, \"Şoförlerimizin görev tanımları içinde yer alan \'araçların orijinal donanımlarıyla ilgili hiçbir değişikliğe gitmemek; sticker, fotoğraf, amblem, bayrak ve benzeri aksesuarları otobüse İşletme Müdürlüğü\'nün talimatı dışında takmamak\' maddesi çerçevesinde bir işlem yapılmıştır. Ancak bu maddeye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün de dahil edilmesi ve ifade tutanağına bu şekilde yansıtılması, kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Otobüse asılan Atatürk fotoğrafıyla ilgili açılmış disiplin soruşturması yoktur, olmayacaktır da. İfade tutanağını bu şekilde hazırlayan personele gerekli uyarı yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

- Cem Aydın ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA)

