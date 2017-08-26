DHA YURT - Bekir Bozdağ CHP'nin Adil Öksüz iddialarına ilişkin: Ellerinde bir bilgi belge yok kuru bir iftira var

Bekir Bozdağ CHP\'nin Adil Öksüz iddialarına ilişkin: Ellerinde bir bilgi belge yok kuru bir iftira var

\"MİT\'İN GÖREVLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK ÖNE ALINMIŞ BİR UYUM SÖZ KONUSU. KIŞLA İÇERİSİNDE MİT\'İN ASKERLER İLE İLGİLİ İSTİHBARAT TOPLAMA GÖREVİ BİR KERE DAHA KALIN ÇİZGİLERLE ÇİZİLMİŞTİR\"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çorum\'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP\'nin Adil Öksüz iddialarına yanıt veren Bozdağ, \"Dosyaları açıklamıyorsan götür Cumhuriyet Savcıları var onlara ver açıklasın. Ellerinde bir bilgi, belge yok kuru bir iftira var. Açıklarım, açıklamazsanız diye milletimizin aklını karıştırmayı ortada kirli bilgilerin partili troller tarafından yayılmasını ve benzeri hedefleri içeriyor. Bunu yapıyorlar. Bülent Tezcan\'nın hamlığını anlıyorum da Saygı Öztürk gibi usta bir gazeteci nasıl tufaya geldi onu anlamadım. Belli ki onu da ikna etmişler yada kandırmışlar. Bu tür yalan haberlere karşı şerbetli olması lazım. Başka bir Adil Öksüz ile karıştırıyorlar. Araştırmıyorlar fos çıkıyor sonra da. Bu CHP\'nin yalanları kuşluk vaktine kadar dahi yanmıyor. Ahlaklı, dürüst siyasete herkesi davet ediyorum\" diye konuştu.

\"MİT\'İN GÖREVLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK ÖNE ALINMIŞ BİR UYUM SÖZ KONUSU\"

MİT ve milletvekilleri ile ilgili geçtiğimiz gün yayınlanan KHK\'lara ilişkin Bozdağ şu ifadeleri kullandı: \"MİT\'in görevlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 16 Nisan referandumu kapsamında bir uyum söz konusu. Öne alınmış bir uyum söz konusu.

KIŞLA İÇERİSİNDE MİT\'İN ASKERLER İLE İLGİLİ İSTİHBARAT TOPLAMA GÖREVİ BİR KERE DAHA KALIN ÇİZGİLERLE ÇİZİLMİŞTİR

Var olan bir görevi açtık yeni de değil de. Kışla içerisinde MİT\'in askerler ile ilgili istihbarat toplama görevinin altı bir kere daha kalın çizgilerle çizilmiştir. Bu düzenleme olması bile bir düzenleme zaten var. Yeni, farklı bir şey yok. Çarpıtma söz konusu.

MİLLETVEKİLLERİNİN KOVUŞTURMA VE SORUŞTURULMASI

Milletvekillerinin kovuşturma ve soruşturulması ile ilgili yapılan düzenleme demokratik hukuk devletinin ruhuna uygun olan bir düzenlemedir. Soruşturmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaları da Ankara Ağır Ceza mahkemesi yapacaktır. Yasama dokunulmazlığını güçlendiren bir şeydir kaldıran değil.\"

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Haber: ÇORUM, (DHA)