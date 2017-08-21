DHA YURT - Bebekli kadın, devrilen iskeleden zor kurtulmuş

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki inşaat halinde olan bir binanın 3. katına kurdukları iskelenin devrilmesi sonucu yaranan 2 işçinin düşme anları ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işçilerin kaldırımda içerisinde bebeği bulunan bebek arabası ile yürüyen bir kadının yakınana düştüğü görüldü.

Olay, geçen 15 Ağustos Salı günü, Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi 3362/2 Sokak\'ta meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın 3\'üncü katında kurdukları iskelenin üzerinde çalışan Doğan Tuncer ve Ercan Balaban, iskelenin henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesi sonucu düştü. Balaban ve Tuncer\'in yere düştüğünü gören inşaattaki diğer işçiler durumu, 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Ercan Balaban ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne, Doğan Tuncer ise Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BEBEKLİ KADININ YANINA DÜŞTÜLER

İki işçinin düşme anları, cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde işçilerin, inşası süren binanın önündeki kaldırımda bebek arabasıyla birlikte yürüyen bir kadının yakınına düştüğü, kadının ise korkarak kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşçilerin düşme anları

- Bebekli kadının uzaklaşması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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