DHA YURT - Bayram için giden Suriyeliler'den 90 bini döndü

RAMAZAN ve Kurban Bayramı için Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ülkelerine bayramlaşmaya giden 150 bin Suriyeli\'den 90 bini döndü.

Bayram için verilen izin ile ülkelerine giden Suriyeliler, tatillerini tamamlayarak Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki kontrollerin ardından Türkiye’ye giriş yapan Suriyeliler, kendilerini bekleyen yakınlarıyla kucaklaşıp hasret giderdikten sonra, araçlarla yaşadıkları il ve ilçelere dağılıyor.

Ramazan Bayramı’nda Suriye’ye gidenlerin ülkeye girişleri 25 Ekim’e, Kurban Bayramı’nda gidenlerin ise ülkeye girişleri 31 Aralık’a kadar sürecek. Her iki bayramda toplam 150 bin kişinin gittiği Suriye’den bugüne kadar Türkiye’ye dönüş yapan Suriyeli sayısı 90 bine ulaştı.

Görüntü Dökümü

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- Cilvegözü Gümrük Kapısı

- Bayramdan dönen Suriyeliler

- Otobüslerle gelirken

- Otobüsten inmeleri

- Yakınları ile buluşmaları

- Eşyalarını almaları

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/Ramazan ÇELİK/REYHANLI, (Hatay), (DHA)

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