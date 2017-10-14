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DHA YURT - Batman'da kanalizasyon kazısı sırasında çökme: 1 işçi yaralandı

  BATMAN merkez 16'ıncı Cadde üzerinde devam eden kanalizasyon kanalı kazısı sırasında çöken toprak altında kalarak yaralanan Musa Yalçın, 15 dakika süren çalışma sonrası çıkarıldı

14 Ekim 2017 17:27

 

BATMAN merkez 16\'ıncı Cadde üzerinde devam eden kanalizasyon kanalı kazısı sırasında çöken toprak altında kalarak yaralanan Musa Yalçın, 15 dakika süren çalışma sonrası çıkarıldı.
Merkez 16\'ncı Cadde güzergahında özel bir bir firmanın kanalizasyon şebekesi çalışmalarında, 2 metre derinlikte toprağın üzerine çöktüğü Musa Yalçın (31), son anda kurtarıldı. Öğle saatlerinde meydana gelen çökmede, 2 metre derinlikte alıştığı sırada Yalçın\'ın üzerine bir anda toprak çöktü. Toprak altında 15 dakika süreyle kalan Yalçın\'a önce mesai arkadaşları, ardından da çevredeki esnaflar yetişti. Belediye kazıcı ekiplerinin yardımı ile Yalçın 15 dakika sonra toprak altından çıkartıldı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği Musa Yalçın, Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yalçın\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Görüntü Dökümü
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-Çökmenin meydana geldiği kanalizasyon kanalı
-Vatandaşların yardıma koşması
-Kanalda çöken toprakların temizlenmesi
-Kalabalığın panik hali
-Sağlık ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-
 

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