DHA YURT - Başsavcı Güre: Tek tıp kıyafetler Diyarbakır'daki Cezaevlerine geldi, uygulama için yönetmelik bekliyoruz

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, KHK ile çıkartılan Tek tip kıyafet uygulaması için Tek tip kıyafetlerin Diyarbakır\'daki D ve E Tipi Ceza infaz kurumlarına geldiğini, uygulamaya geçmek için yönetmeliğin çıkmasını beklediklerini söyledi. Başsavcı Güre, öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi soruşturması ile ilgili yapılan eleştirileri haksız ve doğru olmadığını da ifade ederek, \"Tahir Elçi soruşturmasının sonu nereye varırsa varsın nihayete erdireceğiz\" dedi.

\"TEK TİP KIYAFETLER GELDİ, UYGULAMA İÇİN YÖNETMELİK BEKLENİYOR\"

Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 2017 yılını değerlendirdiği basın toplantısında yürütülen soruşturmalar, açılan davalar ile ilgili bilgiler paylaştı. \"Ceza İnfaz Kurumları\" başlığı altında değerlendirme yapan Başsavcı Güre, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumumuzda halen 960 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bunlardan 625\'nin PKK\'dan hükümlü ve tutuklu olduğunu, 182\'sinin FETÖ/PDY tutuklusu ve 118\'inin Hizbullah hükümlü ve tutuklusu olduğunu söyledi. E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 1550 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, \"696 sayılı KHK\'ya göre, 5275 sayılı \'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen maddeyle\', Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirilmesi ile D tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 923 kişinin kıyafet giyebileceği, E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ise 58 kişinin tek tip kıyafet giyebileceği tespit edilmiştir. Anayasal Düzeni Değiştirme Girişiminde bulunanların 5 kişinin Badem Kurusu, diğer terör örgütü mensupları ve yöneticileri olan 918 kişinin ise gri renkli tek tip kıyafet giyeceği tespit edilmiştir\" dedi. Başsavcı Güre, soru üzerine ise, söz konusu tek tip kıyafetlerin Diyarbakır7daki cezaevlerine geldiğini, uygulama için yönetmeliğin çıkmasını beklediklerini söyledi.

ADLİYE\'YE 2017 YILINDA 557 BİN KİŞİ GİRDİ, GBT SORGUSUNDA 1429 KİŞİ YAKALANDI

Başsavcı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Adliyesinde 2017 yılında 557 bin 519 kişinin giriş yaptığının tespit edildiğini ve güvenlik gerekçesi ile girişlerde yapılan GBT ve sorgu sonucunda hakkında arama kararı bulunan 1.429 kişinin yakalanarak haklarında işlem yapıldığını da ifade etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017 yılı içerisinde 64 bin 556 yeni soruşturma dosyası açıldığını, 2017 yılında açılan dosya sayısı açısından önceki yıla oranla yüzde 46 artış olduğu tespit edildiğini söyleyen Başsavcı Kamil Erkut Güre, \"Önceki yıldan 94 bin 476 soruşturma dosyası devretmiş olup, toplamda 159 bin 032 soruşturma dosyasına bakılmıştır. Bu dosyalardan, 2017 yılı içerisinde 16 bin 521 iddianame, 31 bin 860 takipsizlik kararı, 2.923 birleştirme kararı, 65 görevsizlik kararı, 5.274 yetkisizlik kararı, 298 fezleke tanzimi 14 başka bürolara gönderilme olmak üzere toplamda 56 bin 957 dosya karara bağlanmıştır. Karara bağlanan dosya sayısı açısından önceki yıla oranla yüzde 75 artış olduğu tespit edilmiştir\" dedi. FETÖ/PDY soruşturmaları ile ilgili de bilgiler veren Başsavcı Güre, konuşmasını şöyle sürdürdü:

MOR BEYİN İLE BYLOCK YÜKLENEN 15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

\"FETÖ terör örgütü ile ilgili olarak 2336 şüpheli hakkında 1219 soruşturma dosyası halen devam etmektedir. Bu şüphelilerden 53 kişi hakkında tutuklama kararı, 263 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararı, 232 kişi hakkında ise yakalama kararı verilmiştir. FETÖ terör örgütü ile ilgili olarak, \'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\' ile \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından 2010 şüpheli hakkında 1915 iddianame hazırlanarak kamu davası açılmıştır. 629 şüpheli hakkında 510 takipsizlik kararı, 1404 şüpheli hakkında 1290 yetkisizlik kararı, 1 şüpheli hakkında ise görevsizlik kararı verilmiştir.

Kovuşturma aşamasında bulunan 1092 sanık ile ilgili olarak 113 sanık hakkında tutuklama kararı, 934 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararı, 4 kişi hakkında yakalama kararı verilmiştir. 423 dosyanın kovuşturması tamamlanmış olup, 304 kişi hakkında mahkumiyet, 214 kişi hakkında ise beraat kararı verilmiştir. Soruşturmalar kapsamında ilimizde 1393 kişi hakkında Bylock kullanıcısı olduğu yönünde tespit yapılmıştır. Mor Beyin yazılımı ile ilgili Türkiye geneli 11 bin 480 kişi tespit edilmiştir. Bu kapsamda İlimizde mor beyin yazılımı ile ilgili 143 kişinin tespiti yapılmış, bunlardan tutuklu olan 15 kişi tahliye edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında yapılan titiz çalışmalar sonucu en az Mor Beyin yazılımı ile şüpheli tespiti ilimizde yapılmıştır. Yürütülmekte olan 2017/38233 numaralı soruşturma kapsamında örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunan şahısların örgüt üyesi devlet memuru olan şahısları bir takım ankesörlü, büfe, market vs. gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar verdiği tespit edilmiştir. Bu soruşturma kapsamında 183 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, bunlardan 42 şüpheli tutuklanmış, 84 şüpheli Adli Kontrol Hükümlerinin uygulanması kararı ile serbest bırakılmış, 11 şüphelinin ise Gözaltı işlemleri devam etmektedir.\"

PKK\'YA FİNANSMANDAN 5 ŞİRKET HAKKINDA KAMU DAVISI AÇILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak ise, yürütülen soruşturmalar kapsamında 2017 yılı içerisinde 2132 iddianame, 2029 takipsizlik ve 908 yetkisizlik kararı olmak üzere toplam 5069 soruşturma dosyası ile ilgili karar verildiğini söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığınca 4542 soruşturma dosyasında 6023 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiğini söyleyen Başsavcı Güre, \"

Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK silahlı terör örgütünün finans ayağına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, 75 şahıs/şirket şüphelisinden 14 kişi tutuklanmış, 12\'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 52 şahıs serbest bırakılmış olup 8 şüpheli şahıs hakkındaki gözaltı işlemleri devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi ile denetim kayyumu atanan 5 şirket hakkında yürütülen soruşturmalar neticesinde kamu davası açılarak yargılamalarına devam edilmektedir\" dedi. Başsavcı Güre, PKK terör örgütüne ya finans aktaran işadamlarının elde edilen bilgiler ve delillere göre, Çözüm sürecinin son döneninde ve daha sonraki zamanlarda bu yardımı sağladıklarının ortaya çıktığını da söyledi.

Diyarbakır\'da meydana gelen bombalı saldırılar ile ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında da bilgi veren Başsavcı Güre, 28 Kasım 2015 tarihinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi soruşturma ile ilgili ise, \"Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi\'nin 28/11/2015 tarihinde öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülmekte olan soruşturma devam etmektedir. Diyarbakır Baro Başkanlığınca her cuma günü yapılan basın açıklamada belirtilenlerin aksine yürütülmekte olan soruşturma tüm şeffaflığı ile Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi\'nin eşi Türkan Elçi ve Avukatlarından oluşan heyet ile paylaşılmış, soruşturma ile ilgili sürekli toplantı yapılarak bilgilendirme yapılmış ve taleplerinin tamamının karşılanmıştır. Resen de yapılması gereken soruşturma işlemlerine devam edilmektedir. Tüm aşamalardan Diyarbakır Barosu, Türkan Elçi ve Avukatlarının bilgisinin olduğu hususunu belirtmek isteriz. Diyarbakır Barosu Başkanlığının \'dosyanın sürüncemede bırakıldığı, örtbas edildiği\' yönündeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır\" dedi.

\"ELÇİ SORUŞTURMASININ SONU NEREYE VARIRSA VARSIN NİHAYETE ERDİRECEĞİZ\"

Başsavcı Güre, yürütülen soruşturma ile ilgili basın üzerinden kamuoyu ile paylaşmak istemediklerini ancak soruşturma konusunda Elçi\'nin eşi, avukatı ve Baro yönetiminin bilgilendirildiğini de ifade ederek, \"Bu soruşturmanın sonu nereye varırsa varsın nihayete erdireceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Başsavcı Güre\'nin toplantısından detaylar

-Başsavcı Güre\'nin konuşması

-Soruları yanıtlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)-

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