DHA YURT - Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması: Sizi stresten kurtaracak çalışmaları yapacağız (1)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yarışa dönüşüp, öğrencilerin uykularını kaçırdığını belirterek, \"Sizi stresten kurtaracak, istediğiniz okula gidecek şekilde gereken çalışmaları yapacağız. 8\'inci sınıfı bitirdiğinizde, hangi tarafa ilginiz varsa herkes istediği yere gidecek. \'Sistem değişikliği\' diye bir şey yok. Bu, tamamen tezvirattır\" dedi.

Başbakan Yıldırım, Şanlıurfa\'da düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. TEOG\'la ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, \'sistem değişikliği\' yorumlarını eleştirdi.

Öğrencileri TEOG stresinden kurtarmak için gerekli çalışmaların yapılacağını belirten Başbakan Yıldırım, \"Aslında TEOG, bir giriş sınavı değil. Sizin okulda girdiğiniz imtihanlardan her sömestr, bir tanesini Milli Eğitim Bakanlığı\'mız, Türkiye\'nin her tarafında merkezi olarak yapıyor. Böylece okullardaki notların yanı sıra merkezi sınavdan alınan notlar da dikkate alınarak, sizin ortaokuldan sonra en uygun, en iyi liseye gitmenizin hazırlığını yapıyor. TEOG, bu; ama zaman içerisinde ne oldu? Bu TEOG, bir yarışa döndü. Aynen üniversite imtihanı gibi oldu. Sizin stresinizi artırdı. \'Acaba girebilecek miyiz?\' diye uykularınızı kaçırdı değil mi? Biz, sizin uykularınızın kaçmasına razı olur muyuz? Onun için sizi, stresten kurtaracak; rahat rahat istediğiniz okula gidecek şekilde gereken çalışmaları yapacağız. 8\'inci sınıfı bitirdiğinizde, hangi tarafa ilginiz varsa herkes istediği yere gidecek. Sistem değişikliği diye bir şey yok. Bu, tamamen tezvirattır. Bunlara itibar etmeyin. Amacımız, yavrularımızın ortaokuldan sonra gönül rahatlığıyla istedikleri, kabiliyetlerinin en uygun olduğu lise kısmına devam etmeleri. İstenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya baş. Onun için istediğiniz yere gideceksiniz\" diye konuştu.

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-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşması

Haber: ŞANLIURFA, (DHA)

