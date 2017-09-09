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DHA YURT - Başbakan Yıldırım, İzmir'de (2)

BAŞBAKAN VATMAN KOLTUĞUNA OTURDU Başbakan Binali Yıldırım, 26 Km'lik Selçuk Torbalı İZBAN hattının açılışından sonra trene geçti

09 Eylül 2017 00:28

BAŞBAKAN VATMAN KOLTUĞUNA OTURDU

Başbakan Binali Yıldırım, 26 Km\'lik Selçuk Torbalı İZBAN hattının açılışından sonra trene geçti. Burada vatman kotluğuna oturan Başbakan Binali Yıldırım, sürüş sırasında \"Allah hayırlı uğurlu etsin. Selametle kazasız belasız yolculuk yaptırsın. Bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzmirimize, hemşerilerimize hayırlı olsun\" anonsunu yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Torbalı Devlet Hastanesi\'nin açılışını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Binali Yıldırım\'ın vatman koltuğuna oturması 
-Başbakan Yıldırım\'ın açıklaması 
-trenin hareket etmesi 
-trenin içinde bulunan yolcular 
-genel ve detay 

Haber: Taylan YILDIRIM - Mustafa OĞUZ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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