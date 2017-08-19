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DHA YURT - Başbakan Yardımcısı Bozdağ: PKK terör örgütü, Almanya tarafından himaye ediliyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, "PKK terör örgütü, Almanya tarafından çok net himaye ediliyor

19 Ağustos 2017 15:41

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"PKK terör örgütü, Almanya tarafından çok net himaye ediliyor. Orada her türlü propaganda yapılıyor. Kandil\'e terörist devşiriliyor. Terörün finansmanı yapılıyor. Türkiye\'nin kendilerine ilettiği 4 bin 500 dosyadan daha bugüne kadar gelinmiş bir nokta yok. Acaba siyaseten bu yargıya bir müdahale mi var? Neden bu dosyalar karara bağlanmıyor?\" dedi. 
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesi\'nin toplu açılış törenine katıldı. Yozgat\'ta basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Almanya\'da yaşayan Türk seçmenlere yönelik çağrısının ardından Almanya\'dan gelen tepkileri değerlendirdi. 
Almanya\'nın yaklaşımının, Avrupa Birliği (AB) değerleriyle örtüşmediğini savunan Bozdağ, \"Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın yaptığı açıklamanın hedefi, Almanya\'da Alman vatandaşlığı almış ve oy verme hakkı bulunan Türk kökenli Alman vatandaşlarına dönük bir çağrı yaptı. Diğer Alman vatandaşlarına bir çağrı yapmadı. Buna rağmen bakıyorsunuz çok saygısızca, çok küstahça, edep sınırlarını aşan açıklamalar var. Bu açıklamaları ve saygısız dili buradan kınadığımı özellikle ifade etmek isterim. Almanya-Türkiye ilişkilerinde gelinen noktada, Alman siyasetçilerin çok büyük kusurları var. İfade hürriyeti, insan hakları, hukuk devleti ve benzeri AB\'nin değerlerini dillerine pelesenk edip, Türkiye\'yi her defasında haksız yere suçlayanlar bu tutumlarını hangi insan haklarıyla hangi hukuk devletiyle hangi ifade hürriyetiyle bağdaştırıyorlar? AB\'nin değerleriyle örtüşen bir yaklaşım değil\" diye konuştu. 

\"KANDİL\'E TERÖRİST DEVŞİRİLİYOR\"
PKK terör örgütü üzerinden Almanya\'yı eleştiren Bozdağ, \"PKK terör örgütü, Almanya tarafından çok net himaye ediliyor. Orada her türlü propaganda yapılıyor. Kandil\'e terörist devşiriliyor. Terörün finansmanı yapılıyor ve Türkiye\'nin kendilerine ilettiği 4 bin 500 dosyadan daha bugüne kadar gelinmiş bir nokta yok. \'Biz bakıyoruz, ediyoruz\' deniyor. Bunların yargısı var, doğru. Bizim de yargımız var. Türkiye\'yi eleştirenler, kaç yıldır Türkiye\'nin dile getirdiği bu 4 bin 500 dosya konusunda Almanya\'nın bağımsız yargısı nedense 1 metre dahi bugüne kadar mesafe alamadı. Niye işlemiyor bu bağımsız yargı? Acaba siyaseten bu yargıya bir müdahale mi var? Neden bu dosyalar karara bağlanmıyor?\" dedi. 

\"DARBECİLER ALMANYA\'DA HİMAYE GÖRÜYOR\"
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şöyle devam etti: \"Öte yandan FETÖ terör örgütüne karşı da çok net bir şekilde Almanya\'nın bir sığınak olduğunu görüyoruz. FETÖ\'cüler Almanya\'ya kaçıyor. Darbe teşebbüsüne katılanlar yine darbeciler de Almanya\'da himaye görüyorlar. Bütün bunlar, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilenmesi sonucunu doğuruyor. Kendi sözlerini, eylemlerini, tutumlarını sorgulaması gereken Alman yöneticileridir. Türkiye\'nin yaptığı bir şey yok. Türkiye\'ye karşı alınan tutumlar var. Türkiye düşmanlığı yapanlar var. Türkiye\'nin, Almanya\'nın egemenlik alanına müdahale etmesi söz konusu değildir. Esas Türkiye\'nin içişlerine müdahaleyi Almanya yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen bir devlettir. Herkes bu egemenliğe saygı duymak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin değerlerine ve hükümranlık kurallarına saygı duymak zorundadır\"

Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ\'ın açıklamaları

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

Haber: YOZGAT, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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