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DHA YURT - Başaoğlu ve yeğenine kamu davası

ÜNLÜ sunucu Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni B

12 Eylül 2017 21:33

ÜNLÜ sunucu Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni B.B.K. hakkında, kamu davası açıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Başoğlu ve B.B.K. hakkında, \'hayasızca davranışlarda bulunmak\' suçundan iddianame hazırladı. İdianamede Başoğlu ve yeğeni B.B.K. için Türk Ceza Kanunu\'nun, \'Hayasızca hareketler\' başlığı altında, \'Alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik\' suçunu düzenleyen 225\'inci maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan idddianame Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Murat Başaoğlu soruşturma kapsamında geçen 31 Ağustos\'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı\'na giderek ifade vermiş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeğeni B.B.K. da geçen 8 Eylül\'de alınan ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Murat Başoğlu dün (pazartesi) de Aydın\'ın Kuşadası ilçesindeki davada, eşi Hande Bermek\'ten tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)
 

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