DHA YURT - Barzani: Referandum sınırların belirlenmesi değildir

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, yarın yapılacak bağımsızlık referandumuna saatler kala Erbil\'de düzenlediği basın toplantısında, \"Tüm tarafların desteğiyle referandum kararı aldık. 25 Eylül\'de yani yarın, kararımızı vereceğiz. Halkının görüşüne başvurmak çözüm için en iyi yoldur\" dedi. Barzani, referandumun sınırların belirlenmesi olmadığını da ifade ederek, \"Bağdat\'la diyalog ve müzakereler devam edecek\" dedi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, yarın yapılacak olan referanduma saatler kala Erbil\'in Priman ilçesinde kameraların karşısına geçti. Birçok televizyonun canlı verdiği ve İngilizce tercüme yapılan toplantıda Kürtçe konuşan Barzani, açıklamalarda bulundu. Barzani, Irak\'la ilişkileri iki dönemde değerlendirebileceklerini, birinci dönemin Saddam döneminde olduğunu, ikinci dönemin ise 2003\'ten sonraki dönem olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: \"Kürdistan halkına karşı katliam, jenosit, faili meçhuller ve kimyasal saldırılar yaşandı. 4 bin 500 köyümüzü yok ettiler. Yeni, demokratik ve federal bir Irak inşa etmek için çabaladık. Kürtler olmazsa, Musul, Ninova, Enbar ve Diyala\'da yenileceklerdi. 2003\'te yeni bir süreç başladı. O zaman ümitliydik ve birlikte yaşam kültürünün benimsendiği federal bir Irak\'ın kurulması için çalıştık. Yönetimin simaları değişti ancak, zihniyetleri değişmedi. Üzerinde anlaştığımız devleti mezhep devletine dönüştürdüler. Ortaklık hukuku uygulanmadı. Anayasa çiğnendi ve 140 maddenin gerekliliği yerine getirilmedi. Peşmergeye tek fişek göndermedikleri gibi, maaş ve bütçeyi de kestiler. Kürdistanlıları yok sayma retoriğini terk etmediler. Tüm bu sorunların çözümü için çok çabaladık. Ama, Bağdat bunu kabul etmedi. Bunların sonucunda çabalarımızın sonuç vermediğini gördük ve tüm tarafların desteğiyle referandum kararı aldık.\"

\'REFERANDUM SINIRLARIN BELİRLENMESİ DEĞİLDİR\'

Mesut Barzani, 25 Eylül\'de yani yarın referanduma giderek kararlarını vereceklerini de belirterek, \"Halkının görüşüne başvurmak çözüm için en iyi yoldur. Ama, onlar tehdit ve emrivaki yolunu benimsemeye devam ediyorlar. Tehdit diliyle karşı karşıya kaldık, ama bunda ne günahımız var. Bir halk kararını verecek. Jenosit ve katliamlarla karşı karşıya kalırken, kimse ses çıkarmadı. Şu kanaate vardım; bağımsızlık felaket ve katliamların önüne geçecek. Referandum Kürdistan halkının görüşünü ortaya koyması için birinci yoldur. Bu adımdan sonra uzun soluklu bir yola girilecek. Yarın demokratik bir süreç başlayacak. Referandum sınırların belirlenmesi değildir. Bağdat\'la diyalog ve müzakereler devam edecek. Peşmerge ile Irak güçlerinin DEAŞ\'a karşı mücadeledeki işbirliği devam edecek ama, eğer onlar kabul ederse. Bağdat\'a 1-2 yıl gereken zamanı vermeye hazırız. Asla başarısız ortaklığı görüşmek üzere Bağdat\'a geri gitmeyeceğiz. Bundan sonra Bağdat ile diyaloğumuz iki iyi komşu olmak esasında olacak. İki millet arasında bir çatışma ve gerginliğe asla izin vermeyeceğiz. Son 25 yıl gösterdi ki kimseye tehdit değiliz. Hedef; demokratik, modern ve herkesi kuşatan bir devlet inşa etmek. Halk yarın sukünet içinde sandıklara gitsin. Referandumun uluslararası standartlara uygun bir şekilde geçmesini sağlayın\" diye konuştu. Barzani\'nin basın toplantısı soru cevap bölümüyle devam etti.

Haber: Felat BAZARSLAN- Burak EMEK/ERBİL, (DHA)