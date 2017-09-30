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DHA YURT - Bandırma'da 3 kişi, başlarından vurularak öldürüldü (2)

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde 2'si park halindeki otomobilin içerisinde, biri de yanında, 3 kişi, başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu

30 Eylül 2017 02:10

BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde 2\'si park halindeki otomobilin içerisinde, biri de yanında, 3 kişi, başlarından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Bandırma İlçesi Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolunda bugün akşam saatlerinde, bir çevre sakini, park halinde, kapıları açık 16 JFR 46 plakalı otomobili fark edip yanına gitti. Otomobilin yanında bir kişiyi yerde, 2 kişiyi de içerisinde kanlar içerisinde gören kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, başlarından vurulduğu belirlenen 3 kişinin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemede, cesetlerin 45 yaşındaki Sinan Demir, 30 yaşındaki İlhan Küçükşahin ve 19 yaşındaki Özgür Güven\'e ait olduğu belirlendi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bandırma Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

AİLELERİ TEŞHİS ETTİ
Bursa\'nın Gemlik İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Sinan Demir, Osmangazi İlçesi nüfusuna kayıtlı Özgür Güven ile Bandırma nüfusuna kayıtlı olan İlhan Küçükşahin’in cesetleri, aileleri tarafından da teşhis edildi. Polis ve jandarma ekipleri, bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarıyla MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik güçleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cesetlerin tabut ile morga getirilmesi 
-Taşınması 
-Morg içinden görüntü
-Detaylar 

SÜRE: 51 saniye BOYUT: 52 MB
Haber: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/Bandırma,(BALIKESİR),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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