DHA YURT - Balkonda oturan yaşlı adama asit ile saldırdılar

ADANA\'da 80 yaşındaki Hüsnü Sabırlar, evinin balkonunda oturduğu sırada kimliği belirsiz iki kişinin asitli saldırısında yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 60061 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, zemin kattaki evinin balkonunda oturan Hüsnü Sabırlar\'ın yüzüne asit atıp kaçtı. Olay, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Saldırganlar ara sokaklarda izini kaybettirirken, Sabırlar ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yüzünden yaralanan Sabırlar\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Hüsnü Sabırlar\'ın eşi birlikte yaşadığı, çiftin tek çocuklarının ise Almanya\'da yaşadığı öğrenildi. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

