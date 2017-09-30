DHA YURT - Bakan Zeybekci'den şehit ailesine taziye ziyareti

EKONOMİ Bakanı Nihat Zebekci, Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde 18 Eylül tarihinde teröristler çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Muhammet Arıkan\'ın Denizli\'deki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şehit uzman çavuş Muhammet Arıkan\'ın Bayıralan Mahallesi\'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Zeybekci\'ye, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve Honaz Kaymakamı Zafer Öz de eşlik etti. Şehit Arıkan\'ın babası İbrahim Arıkan, Bakan Zeybekci ve beraberindekileri kapıda karşıladı. Anne Hatice ve baba İbrahim Arıkan\'a başsağlığı dileyen Bakan Zeybekci, Türk Bayrağı\'nın verilen şehitler sayesinde dalgalanmaya devam ettiğini söyledi.

Terör örgütlerinin, Türk askeri ve polisinden kaçacak delik aradığını belirten Bakan Zeybekci, \"Şehitlerimiz sayesinde başımız dik, alnımız açık, bu vatanda olabiliyoruz. Onların sayesinde etrafımızdaki güvenliğimizi sağlayabiliyoruz. Hainlere olan kinimiz ve nefretimiz artarak devam ediyor. Ve bunlar da kaçacak delik arıyor. Devletimiz de, askerimiz de, polisimiz de, jandarmamız da, köy korucumuz da her saniye tepelerinde, kaçacak delik arıyorlar, bitecekler. Bu hainler şunu asla ve asla tahmin bile etmiyorlar. Şehit annelerinin bu duruşunu tahmin edemiyorlar. Hem tahmin hem de tahammül edemiyorlar. Şehidimizin anası, babası böyle durdukça onlar kahrolup gidecekler\" dedi.

Türk Milleti\'nin tarihi boyunca hiç başını öne eğmediğini, aman demediğini, teslim olmadığını ve köle olmadığını ifade eden Zeybekci, \"Kölelikten gelenler bunları bilmezler. Daha doğrusu asla ve asla şerefli bir hayat sürmeyenler bunları hiç bilmezler. Allah\'ın izniyle gelecek günlerimiz daha güzel olacak. Son çırpınışları demeyeceğim, ama bu dünyada bunları besleyenler devam ettikçe, bunlar kimlik değiştirecek. Ama bu millet de artık eski Türkiye değil. Her şeyiyle, bütün gücüyle, sanayisiyle, teknolojisiyle bunların tepesinde olacak. Allah\'ın izniyle köklerini kurutacağız\" diye konuştu.

Okunan duaların ardından Bakan Zeybekci, şehit evinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Zeybekci\'nin şehit evinde karşılanmasından görüntü

- Bakan Zeybekci\'nin şehit annesiyle konuşmasından görüntü

- Dua okunmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber:Ramazan ÇETİN - Kamera :Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)