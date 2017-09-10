DHA YURT - Bakan Özhaseki'nin de katıldığı şenlikte gerginlik



KAYSERİ\'de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı Dadaloğlu Şenlikleri\'nde, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık hükümeti eleştiren konuşma yapınca gerginlik yaşandı. Özhaseki, \"Bunlar burada konuşulmaz terbiyesizlik yapmayın\" dedi.

Kayseri\'de 26\'ncı Ulusal 16\'ncı Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliği\'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çeşitli kişiler katıldı.

SİYASETÇİ RÜŞVET ALMAMALI, VATANA İHANET ETMEMELİDİR

Törende açılış konuşmasını yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Dadaloğlu\'nun birlik, beraberlik içinde olmayı önerdiğini belirterek, şöyle devam etti:

\"Farklı kimliklerimiz var. Ama bu cennet vatanın üzerinde hepimiz biriz. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. Ortadoğu’da hep kardeş kavgası var. Türkiye içinde aynı oyunları oynamaya çalışıyorlar. Bizler Türk milletini bölmek isteyenlere fırsat vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Ülkemizde hizmet için siyaseti çok önemli buluyorum. Siyasetçi vicdanlı, dürüst, sözünün sahibi olmalı. Siyasetçi dini siyasete alet etmemelidir. Siyasetçi rüşvet almamalı, asla vatana ihanet etmemelidir. Teröristle pazarlık yapmamalı, devletin kilit noktalarına ve kozmik odaya teröristleri yerleştirmemelidir. Siyasetçi kandırılmamalı, kandırmamalıdır.\"

\'BUGÜN DOĞRUYU SÖYLEYENLER MAALESEF DIŞLANMAKTADIR\'

Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise “Avşar, ülkesine her zaman hizmet etmiş ve ona göre hareket etmiştir. Avşar, kimseye boyun eğmez. O yüzden de Dadaloğlu çıkmıştır. Türkiye ve Türk milleti için FETÖ’sünden DEAŞ’ına kim bu ülkeye düşmansa hepsinin karşısında muhakkak ki bizleri bulacaktır. Biz bu devletin sigortasız. Benim tespitlerime göre Türkiye’de 10 milyon Avşar vardır. Sözünün eri olan insanların bu ülkeyi yönetmesi lazım. Bugün doğruyu söyleyenler maalesef dışlanmaktadır. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizle ülkemiz layık olduğu yeri alacaktırö diye konuştu.

ŞEHİRLERDE PKK KALMADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de şenlik ve keyif yapmak için bir araya geldiklerini ifade ederken, Dadaloğlu’nu söylemeye gerek bulunmadığını anlattı. Bakan Özhaseki, Dadaloğlu\'nun kültürümüzün en kıymetli değerlerinden birisi olduğunu vurgularken, şöyle dedi: \"Dadaloğlu derdimize derman olurdu. O doğruyu söylerdi, yiğitliğin timsaliydi. Burası mazlumların sığınma noktasıdır. Bir olmuşuz, beraber olmuşuz. Hamd olsun Türk milleti olmuşuz. Bu coğrafyanın bir özelliği var. Alt tarafından doğal kaynaklar var. Üst tarafında ise fitne odakları var. Bu fitne odaklara ders vermek hepimizin işi. Son birkaç yıl içinde bu ülkede binbir sıkıntılar yaşandı. Avrupa’nın ortasında keyif yapan bir ülke değiliz. 40 yıldır bu ülkede süren belalar içinde son 2 yılda büyük bir çaba var. PKK’lı hainleri çukurlara gömdük. Şehirlerde PKK kalmadı. Dağlarda temizliyoruz. O bölgelerde gezen biri olarak söylüyorum. O PKK’nın siyasi temsilcileri şimdi o bölgede rahat gezemiyor. Biz çok rahat geziyoruz.\"

CHP’ye tepki gösteren Özhaseki, “Adalet diyeceksiniz PKK’nın siyasi uzantısıyla kol kola yürüyüşe çıkacaksınız. Yine anamuhalefetin sözcüsünün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan ben utandım. Bizim ürettiğimiz silahları kınıyor. O teröristler bizim yavrularımızı vurduğu zaman sesiniz çıkmıyor. Bir olmalıyız. Orada yavrularımız 24 saat nöbet tutuyorlar. Burada siyasi örgütlere destek olacak şekilde konuşmak askerimize zarar verir. Biz PKK’nın yurtdışından desteklendiğini biliyoruz. O zaman niye destek veririz ki? Niye onlarla adalet yürüyüşü yaparız ki? Bunların hiçbiri doğru değil. Orada görevimiz askeri birliklerimize yardımcı olmalıyızö ifadelerini kullandı.

\'DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ÇAY İÇEN LİDERİ LANETLİYORUM\'

FETÖ’nün yaptığı darbe girişime değinen Özhaseki, bu örgütün 40 yıldan bu yana Türkiye\'de bulunduğunu ifade ederken, \"Bu örgüt desteği hepimizden aldı. Darbe girişimi sırasında bir belediye başkanının evinde çay içen lideri de lanetliyorum. Ne olurdu halkın yanında yer alsaydınız. Şimdi mahkemeleri izliyorsunuz. Uçaklara kalk emrini verenler biranda yok oldular. Biz yapmadık ki diyorlar. Bunların siyasi uzantısı ortaya çıksın tabii ki. Dışarıda ne kadar elemanları varsa ByLock kullanarak, sendikaları olanların hepsi ortaya çıkartılıyor. FETÖ’yle mücadeleyi sulandırmaya kimsenin hakkı yokö diye konuştu.

\'KİM HIRSIZLIK YAPIYORSA ALLAH BELASINI VERSİN\'

CHP Milletvekili Arık’ın sözlerine değinen Özhaseki şöyle konuştu: “Kayseri’de belediye başkanlığına başladığımızda bizden önce CHP vardı. CHP maaşları ödeyemiyordu. Çocuklar çukurlara düşüyordu. Açlıktan sokakta çocuklar ağlıyordu. Milletvekilimiz önce eline vicdanına koymalı ve kendi dönemlerini hatırlamalı. Siyasetçi evet dürüst olmalı. Siyasetçi hırsızlık yapmamalı. Kim hırsızlık yapıyorsa Allah belasını verdi. Bundan 4-5 sene önce anamuhalefetin lideri bana dosyalarla çıkıp iftira etti. Yalanlarını mahkemeyle ispat ettim. Sözlerinizle özünüz bir olacak.\"

CHP Milletvekili Arık’ın hükümeti eleştiren konuşma yapmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin bulunduğu protokol alanında kısa süreli gerginlik oldu. Bakan Özhaseki, Milletvekili Arık’ın konuşmaları nedeniyle “Bunlar burada konuşulmaz terbiyesizlik yapmayınö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-CHP Milletvekili Çetin Arık\'ın konuşması

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

-Protokol alanında gerginlik

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)