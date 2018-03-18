DHA YURT - Bakan Fakıbaba'dan 'Çiftlik Bank' açıklaması (2)

\"18 MART VE AFRİN\'İN MERKEZİNDEYİZ\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın katılımı ile Tokat\'ta, Tarım Sektörü Değerlendime toplantısı yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Bakan Fakıbaba, birlik ve beraberlik mesajı vererek, \"Bugün de çok şükür, 18 Mart ve Afrin\'in merkezindeyiz. Bizler istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi yaparız. Niyet ve inanmak önemli, inandığınız zaman çok şey yaparsınız. El ele vereceğiz, bizim yanlışımızı siz söyleyeceksiniz, sizin yanlışınızı biz söyleyeceğiz. Tam bir aile, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz, sizin kazancınız bizim kazancımız. Önce köyümüz. Çok çalışmamız lazım\" dedi. Bakan Fakıbaba toplantının ardından, Tokat Devlet Hastanesine geçerek sabah saatlerinde trafik kazasında yaralanan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli polis memurları Mesut Uğur ve Hüseyin Mert\'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Fakıbaba hastane ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara\'ya hareket etti.

ŞEKER FABRİKASI ÇALIŞANLARI KONVOYUN ÖNÜNÜ KESTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Tokat Valiliği, Tokat, Turhal, Pazar Belediyeleri ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi birlikteliği ile Arzupınarı köyünde Bölgesel Hayvan Borsası ve Et Entegre Tesisi\' nin açılışına gitmek üzere hareket etti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup işçi bu sırada Tokat- Turhal karayolu üzerinde Bakan Fakıbaba\'nın konvoyunun önü kesti. Aracından inen Bakan Fakıbaba burada işçiler ile bir görüşme yaparken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Gazetecilerin görüntü alınması engellendi. Yaklaşık 20 dakika işçilerle görüşen Bakan Fakıbaba daha sonra tesis açılışına geçti. Turhal Şeker İş Sendikası Başkanı Nurullah Alpat, Bakan Fakıbaba ile yaptıkları görüşme sonrası açıklamada bulundu. Alpat; \"Sevgili Bakanımızın yolunu kestik mi? Kendimizi de feda mı ettik onu bilmiyoruz. Ama sağ olsun kendisi de bize duyarlı davrandı. Arabasından indi. Biz de sorunlarımızı anlattık. Bu mevzunun işçinin mevzusu olmadığını, bu mevzunun Tokat\'ın sorunu olduğu anlattık. Bu memlekete yazık olacağını anlattık. Sağ olsun bizi dinledi. Gerekli merciler ile görüşeceğini söyledi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Proğramdan görüntü

-Bakanın konuşması

-Hastane ziyareti

Haber-Kamera: TOKAT,(DHA)

