DHA YURT - Bakan Eroğlu: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kastamonu\'da 6 tesisin temelini atıp vatandaşlarla birlikte sahur yaptı.

Bakan Veysel Eroğlu, Sinop ziyareti sonrası Kastamonu\'da toplam maliyeti 188 milyon TL olan 6 tesisin temelini attı. Kastamonu Kuzeykent Pazar yerinde Sahur öncesi düzenlenen programda temel atma töreni öncesi konuşan Bakan Eroğlu, milletin hizmetkarı olduklarını belirterek, \"Paradan 6 sıfır attık, IMF\'ye olan borcumuzu ödedik. Biz vatandaştan aldığımız vergileri vatandaşa hizmet olarak sunuyoruz. Türkiye daha da büyüyecek. Türkiye dünyada ekonomik olarak 17\'inci sıraya yükseldi. Satın alma paritesi açısından dünyada 13\'üncü sıraya yükseldi. Ama bu yeterli değil. Cumhurbaşkanımız hedef koydu. 2023 yılında Türkiye\'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız\" dedi.

\"GÜNEYİMİZE TERÖR DEVLETİ KURMAK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDULAR\"

Türkiye büyüdükçe önünü kesmek isteyenler olduğuna işaret eden Eroğlu şöyle konuştu:

\"Türkiye bu hedefleri koydukça batı çılgına dönüyor. \'Türkiye\'nin önünü nasıl keseriz\' diye planlar kuruyorlar. Batı plan peşinde, oyun peşinde. Parti kapatma, muhtıra, Gezi hadiseleri hep önünü kesme çalışması. 15 Temmuz\'da alçak FETÖ\'nün darbe teşebbüsü. En hain darbe girişimi. Sizlerin, aziz milletimizin kahramanlığı ve Cumhurbaşkanımızın cesareti sayesinde darbe bastırıldı. Güneyimize terör devleti kurmak için girişimde bulundular. Fırat Kalkanı ile oyunlarını bozduk, daha sonraki oyunlarını da Zeytin Dalı Harekatı ile bozduk. Bu millet çok kahraman bir millet. Oraya giden askerlerimiz, polislerimiz kahramanca destan yazdı. Planları suya düşünce şimdi yeni planları var. Bu seferki planları Türkiye\'yi ekonomik açıdan dize getirmek. Dolarla oynayalım, ekonomiyle oynayalım gibi planları var. Ne oyununuz varsa oynayın. Bu millet kahraman bir millet. İnşallah oyunlarınızı 24 Haziran\'da boşa çıkaracaktır. Bu millet feraset sahibi, oyunu gördü. Batının ekonomik dalgalanmaları, hileleri, planları, hesapları varsa Cenab-ı Allah\'ın da hesabı var. Bu millet onların hesabından gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli bu oyunu gördü ve seçimleri öne alarak oyunlarını bozdu. Şimdi sıra sizde. İnşallah 24 Haziran\'da bu oyunu bozacaksınız.\"

Konuşmasının ardından 6 tesisin temel atma törenini gerçekleştiren Eroğlu, 10 aileye gelir getirici tür, 25 aileye de ORKÖY sertifikası verdi. Üreticilere eviz, fındık, erik, elma, kızılcık, karaçam, ahlat, ıhlamur ve Türk fındığı türlerinden oluşan 4 bin adet fidan dağıtan Eroğlu, vatandaşlarla birlikte sahur yaptı. Eroğlu daha sonra Ankara\'ya gitmek üzere Kastamonu\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakanın tören alanına gelişi

-İstaiklal Marşı

-Bakan Eroğlu\'nun konuşması

-Temel atma töreni

SÜRE: 05:25 - BOYUT: 173 MB

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA)