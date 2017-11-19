DHA YURT - Bakan Çavuşoğlu: Bütün dünyadan bakanları ve diplomatları ülkemize getirmek istiyoruz

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde bu yıl ilki yapılan Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası gala gecesiyle sona erdi. Galaya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bütün dünyadan bakanları ve diplomatları ülkemize getirmek istiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde, GolfMad tarafından bu yıl ilki organize edilen Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası, Antalya’da yapıldı. Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki National Golf Club’de düzenlenen turnuvaya İspanya, Japonya, İngiltere, Çin, Güney Afrika gibi ülkelerin Türkiye’de görev yapan 40’ın üzerinde büyükelçi, diplomat ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu, işadamları Nihat Özdemir, Fikret Öztürk ve Mehmet Aygün gibi isimler de turnuvada yer aldı.

GALA GECESİYLE SONA ERDİ

Bir gün süren turnuva, gala gecesiyle sona erdi. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk tarafından verildi. Turnuvaya katılan oyuncuların tamamına Bakan Çavuşoğlu tarafından madalya takdim edildi.

RİCHARD MOORE’A ÖDÜL

Türkiye’deki görev süresi kısa süre sonra sona erecek İngiliz Büyükelçi Richard Moore da turnuvada oynadı. Gala gecesinde Richard Moore’a ‘En iyi atış yapan oyuncu’ ödülü verildi.

TÜRKİYE VE ANTALYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada diplomatlar ve iş dünyasının önde gelen isimleri bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz golf turnuvasında bir aradayız. Geçen hafta Belek’te Turkish Airlines Açık Golf Turnuvası’nı düzenledik. Dünyanın birçok ülkesinden en iyi golfçüler geldi. Turnuvada Olimpiyat Şampiyonu Justin Rose şampiyon oldu. Federasyonun düzenlediği bu turnuvaların Türkiye’nin tanıtımı için Antalya’nın tanıtımı için çok önemi var” dedi.

\'GELENEKSEL HALE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ\'

Diplomatik ilişkilere önem verdiklerini ve işadamlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’de golf oynayan diplomatları ve işadamlarını bir araya getirip kaynaşmalarını sağlıyoruz. Turnuva dışındaki etkinliklerde de bir araya getiriyoruz. Bu turnuvayı ilk defa düzenliyoruz. Geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Gelecek yıllarda belki değişik ülkelerden bakanlıklar arasında da düzenleyeceğiz. Bütün dünyadan bakanları ve diplomatları ülkemize getirmek istiyoruz. Antalya, aynı zamanda diplomasinin de merkezi haline geldi. G20’den sonra çok popüler bir şehir oldu. Geçenlerde Almanya Dışişleri Bakanı da buraya geldi. Samimi ortamda karşılıklı değerlendirme yaptık” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- RÖP: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu

- Turnuvaya katılanlardan görüntü

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

