DHA YURT - BABASININ YANINA SIĞINAN EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KAYINPEDERİNİ YARALADIKTAN SONRA KENDİSİNİ VURDU (2-YENİDEN)

KAHRAMANKAZAN İlçesi Saray Mahallesi\'nde yaşanan olayda; Ahmet T, boşanma aşamasında olduğu ve bahçıvan olarak çalışan babasının yanına sığınan eşi Emine T.\'yi pompalı tüfekle vurdu. Olaya müdahale etmek isteyen kayınpederini de yaraladı. Mehmet T. ardından aynı tüfekle çenesinin altından kendisini vurdu. Talihsiz kadın ambulansta hayatını kaybederken, Mehmet T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saray Mahallesi\'nde bir çiftlikte yaşanan saldırı, akşam saatlerinde gerçekleşti. Ahmet T., boşanma aşamasında olduğu eşi Emine T.\'ye, babasının bahçıvan olarak çalıştığı ve yaklaşık 7 aydır sığındığı çiftliğin girişinde pusu kurdu. Ahmet T., işten dönen ve ayrı yaşadığı eşini görünce, pompalı tüfekle ateş açtı. Ahmet T. daha sonra kendisine müdahale etmek silahı kayınpederini yaralayıp, aynı tüfekle çenesinin altından kendisini de vurdu.

Silah sesleri üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Emine T.\'ye sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Emine T., hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Ahmet T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Emine T.\'nin babasının tedavisi de sürüyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Saldırın gerçekleştiği olay yeri

- Emine T. sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM - Hasan POLAT / ANKARA (DHA)

