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DHA YURT - Aziz Kocaoğlu protesto sloganlarının yükselmesi üzerine tepki gösterdi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, kurtuluş günü, açılışlar ve temel atma törenleri için İzmir'e geldi

08 Eylül 2017 22:30

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, kurtuluş günü, açılışlar ve temel atma törenleri için İzmir\'e geldi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın ilk durağı Selçuk İlçesi oldu. Selçuk\'un kurtuluş günü kutlamalarının yanı sıra toplu açılış ve temel atma töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, konuşması sırasında protesto sloganlarının yükselmesi üzerine tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın, kurtuluş günü, açılışlar ve temel atma törenleri için iki günlük İzmir ziyareti başladı. Başbakan Binali Yıldırım\'ın açılış maratonunun ilk durağı olan Selçuk\'ta, kurtuluş günü kutlamalarının yanı sıra toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı\'dan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kürsüye çıktı. Bu sırada meydanda toplananların protestoda bulunması üzerine sinirlenen Aziz Kocaoğlu, İZBAN hattının Torbalı\'dan Selçuk\'a kadar uzatılması hizmetini anımsatarak, \"Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesi\'dir, uygulayıcısı da Başbakan\'dır. Ayıptır, ayıptır. Bu yaptığınız 40\'ı geçti. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben sizlerini oyuyla yüzde 56 oy almış belediye başkanıyım. Siz nezaket kuralları içinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje sayın Başbakan kadar benim de projemdir. Bu böyle bilinmelidir. Adam gibi durulması gerekiyor. Adam gibi durmaya çağırıyorum. Adam gibi durun\" dedi. Aziz Kocaoğlu, daha sonra konuşmasını sürdürmeden töreni terk etti.


Görüntü Dökümü:
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-Aziz Kocaoğlu\'nun açıklamaları 

Haber: Taylan YILDIRIM- Mustafa OĞUZ - Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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